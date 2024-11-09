【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「New me」は、葛藤を抱えながらも、新しい日々に歩みを進める主人公の心境の変化を綴った、心が軽やかになるようなメロディのミドルチューン！ YOASOBIが、リクルート新TVCM「わからないまま、それでも」篇に起用される新曲「New me」が、11月11日に配信リリースが決定、ジャケット写真も公開された。 YOASOBIを生んだ小説投稿サイト「monogatary.com」と、河出書