暖かく湿った空気の影響で、鹿児島県奄美地方と沖縄県は９日午前、猛烈な雨に見舞われた。気象庁は同日未明、災害発生の危険が極めて高いと判断し、鹿児島県与論町に大雨特別警報を出した。同警報が１１月に出されるのは、２０１３年の運用開始以降、初めて。同庁によると、奄美地方と沖縄本島北部で９日午前、短時間に大雨をもたらす線状降水帯が発生した。午前８時までの２４時間降水量は、与論町で５９３・５ミリ、沖縄県東