【リマ共同】ブラジルの最大都市サンパウロ近郊にあるグアルリョス国際空港で8日、複数の男が発砲し男性1人が死亡、通行人ら3人が負傷した。発砲した男らは現場から逃走し、警察が行方を追っている。事件が起きたのは空港第2ターミナルの到着ロビーの出口付近。地元メディアによると、死亡した男性はブラジル人実業家で犯罪組織のマネーロンダリング（資金洗浄）に関与し、司法取引に応じていたという。組織に狙われ殺害された