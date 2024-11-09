石破茂首相は９日、陸上自衛隊朝霞訓練場（埼玉県朝霞市など）で開催された自衛隊観閲式で訓示した。トランプ次期米大統領と月内に調整中の対面会談を念頭に「同盟のさらなる強化に共に取り組んでいきたい」と訴えた。中国やロシア、北朝鮮の軍事動向に触れつつ、「日米同盟は日本外交・安全保障の基軸だ」と強調。「同盟国・同志国間のネットワークを有機的・重層的に構築し、地域の安全と安定を一層確保する」と述べた。反