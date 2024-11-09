2024年11月3日、全日本大学駅伝、1位でゴールする國學院大・上原琉翔写真／日刊スポーツ/アフロ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]前日会見から自信に満ちていた前田監督11月３日に開催された全日本大学駅伝。初優勝を遂げることになる國學院大の前田康弘監督は前日会見から自信に満ちていた。登録選手の10000m上位８人平均タイムはトップ（28分16秒60）。前回３位のメンバー７人が残る