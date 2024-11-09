◇フィギュアスケートグランプリ（GP）NHK杯〈8日、国立代々木競技場第一体育館〉フィギュアスケートNHK杯女子ショートプログラムでは、坂本花織選手がシーズンベストの78.93点で首位発進となりました。坂本選手は前半にダブルアクセルと安定したステップを披露すると、後半のジャンプも決めきります。演技後には「78点出たのはすごくうれしいなと思いました」と振り返りました。「メイクするのに支障が出るくらい手が震えていた」