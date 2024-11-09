４年ぶりに帰ってくるトランプ次期米大統領が国政大転換作業に本格的に着手した。トランプ氏の２期目は１期目（２０１７年１月ー２０２１年１月）の経験を基づいてさらに強力な「アメリカファースト（米国優先主義）」政策を展開すると予想される。共和党は上院に続いて、開票が進行中の下院でも過半（２１８議席）が有力視される。上下院をともに掌握すればトランプ氏は強力な行政・立法権力を基盤に果敢に国政を進め、バイデン氏