巨人育成のフルプはチェコ人選手の“希望の光”となれるか(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextプレミア12に向けた前哨戦である「ラグザス侍ジャパンシリーズ2024日本VSチェコ」が11月9日、10日、バンテリンドームナゴヤで行われる。【プレミア12写真】侍ジャパンが再び世界一に挑む！宮崎−名古屋で始動、そして決戦へ日本と対戦するチェコは、9月に巨人と育成契約を結んだチェコ国籍で初のNPB選手となる25歳のマレク・フルプも