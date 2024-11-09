【ワシントン＝田中宏幸】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は８日、米国のトランプ次期大統領が、前政権で米通商代表部（ＵＳＴＲ）代表を務めたロバート・ライトハイザー氏に、同職への復帰を要請したと報じた。対中強硬派で、自由貿易や貿易赤字を問題視する同氏が就任すれば、日本を含む同盟国にとっても脅威となりそうだ。事情に詳しい関係者の話として伝えた。ＦＴによると、ライトハイザー氏は次期政権で商務長官や