湿った空気の影響で、鹿児島県の与論町や沖縄県では9日未明から明け方にかけて非常に激しい雨が降り続き、与論町には大雨の特別警報が発表されていて、最大級の警戒が必要です。鹿児島県の与論町は現在、雨は弱まっていますが、暖かく湿った空気の影響で、沖縄県や奄美地方では9日未明から明け方にかけて線状降水帯が発生して、非常に激しい雨が降り続き、記録的な大雨となっています。与論町では猛烈な雨により、土砂災害の危険度