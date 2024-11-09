10月28日にパリで行われたバロンドール授与式。男子バロンドールはマンチェスター・シティのスペイン代表MFロドリが受賞した。レアル・マドリーのブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールは2位となり、事前にそれを察知したレアルはクラブとしてバロンドールをボイコットしている。そうしたなか、バロンドールを主催する『France Football』は、全選手の獲得ポイントを発表した。1位 ロドリ（マンチェスター・シティ／スペイン）11