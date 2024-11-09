8日午後、イ・ジョンジェとハン・ソヒがソウル城水洞（ソンスドン）で行われたジュエリーブランド「BOUCHERON（ブシュロン）」のイベントに出席した。・BIGBANG出身T․O․P＆チョ・ユリら、新メンバー初登場！Netflix「イカゲーム2」最新予告映像が解禁・ハン・ソヒ、1993年生まれであることが明らかに「母親の拘束・収監で学業を中断」