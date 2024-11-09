9日午前、WOOAHがスケジュールのため金浦（キンポ）国際空港を通じて日本・大阪へ出発した。彼女たちは、11月9日、11日に2ndミニアルバム「UNFRAMED」のリリースイベントを実施。そして、10日、12日にはコンサート「WOOAH - LAND AGAIN in Japan」を開催する。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・WOOAH、KANGOL BEAUTYの新商品「FLEX HAIRBAND」アンバサダーに