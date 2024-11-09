サンパウロの国際空港で起きた銃撃現場で、証拠を収集する警察官ら/Miguel Schincariol/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ブラジルのサンパウロ国際空港で８日、ビジネスマン１人が本人を狙ったとみられる銃撃に遭って死亡した。事件ではこの他３人が負傷した。約５人の実行犯が黒い車両から現れ、ビジネスマンのアントニオ・ビニシウス・グリッツバック氏に向かって発砲した。ＣＮＮブラジルが軍警察を引用して報じた。特徴を同じくする