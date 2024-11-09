9日午前11時21分ごろ、宮城県、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮城県の岩沼市と石巻市、福島県の白河市、二本松市、楢葉町、大熊町、それに浪江町です。【各地の震度詳細】■震度1□宮城