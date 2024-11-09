女優・松本若菜が８日までに自身のＳＮＳを更新。主演ドラマのオフショットを投稿した。フジテレビ系ドラマ「わたしの宝物」（木曜・後１０時）で主演を務めている松本。夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵（たくらん）」を題材にしたオリジナルストーリーで、「大切な宝物」を守るために悪女になることを決意した女性とその夫、そして彼女が愛した彼の３人がもつれあう感情を描く愛憎劇になっている