[北京 ９日 ロイター] - 中国国家統計局が９日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年比０．３％上昇し、９月の０．４％から伸びが鈍化、４カ月ぶりの低い伸びとなった。前月比では０．３％下落した。９月は横ばい、予想は０．１％下落だった。統計局高官は、食品価格の下落が前月比の消費者物価指数を押し下げたと述べた。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアＣＰＩは０．２％上昇た。９月は０．１％上昇だった