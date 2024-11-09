原材料高などで値上げラッシュが続く中、「ワンコイン」で満足できるランチを探すのは至難の業となっている。以前までワンコインランチといえば、ボリューム満点の牛丼はその“代表格”だった。【写真】牛丼太郎の「牛」の字をガムテープで消して「丼太郎」としている看板。佐藤社長の優しそうな顔が印象的だしかし昨今、『吉野家』『松屋』『すき家』の大手チェーンの牛丼並盛の価格が税込400円台となり500円を突破しようとし