【ニューヨーク＝小林泰裕】米ブルームバーグ通信は８日、世界一の富豪である米実業家イーロン・マスク氏の資産が３１３７億ドル（約４８兆円）に達したと報じた。トランプ米次期大統領が５日の米大統領選で勝利して以降、３日間で約５００億ドル（約７・６兆円）増えた。最高経営責任者（ＣＥＯ）を務め、筆頭株主でもある米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの株価が６日以降、２８％高騰したことが要因。マスク氏は次期政権で行