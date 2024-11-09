セクシー女優の霜月るなが８日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志が文芸春秋社らに約５億５０００万円の損害賠償などを求めた訴訟について、訴えを取り下げたことに触れた。かねて松本の?応援団?を自称している霜月。この日は「松ちゃん長い裁判お疲れ様でした」と労いの言葉をかけると「そしてお帰りなさいこれからも沢山の人に笑いを届けて下さいね二人合わせてダウンタウン