お笑い芸人の東野幸治が９日、自身がＭＣを務めるＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。「週刊文春」の記事をめぐる裁判で活動休止中だった、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志側が訴えを取り下げたことについてコメントした。松本は「これまで、松本人志は裁判を進める中で、関係者と協議等を続けてまいりましたが、松本が訴えている内容等に関し、強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと