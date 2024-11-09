〈有名寿司屋の予約がとれるのは8年後！「なんと席が3席しかない」韓国人が日本で暮らして驚いた、日本の“のんびりした完璧主義”〉から続く2022年、日本の文化や社会について論じた本が韓国でヒットした。「日本という鏡を通して韓国を知る」ことを目的に書かれた本だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）東京で18年間暮らした経験を持つメディア人類学者の金暻和さんによって書かれたその本は『韓国は日本をどう見