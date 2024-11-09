与論町では大雨に伴い、交通に影響が出ています。 【海の便】 与論島と鹿児島・沖縄を結ぶ「フェリーあけぼの」「フェリー波之上」は、海上の波が高いため、与論島への入港の遅れや寄港しない可能性がある条件付きでの運航となっています。 【空の便】 与論空港発着の空の便も、到着の遅れや引き返す可能性がある条件付きでの運航です。 【路線バス】 島内の路線バスは朝から運行していますが、道路状況によ