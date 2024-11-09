【ロサンゼルス＝後藤香代】米音楽界最高の栄誉とされる第６７回グラミー賞の各部門賞候補が８日発表され、昨年亡くなった坂本龍一さんの最後のソロコンサート作品を収録した「Ｏｐｕｓ」が「最優秀ニューエイジ／アンビエント／チャント・アルバム」にノミネートされた。主要部門の「最優秀レコード」「最優秀アルバム」「最優秀楽曲」には、ビヨンセさんやビリー・アイリッシュさん、テイラー・スウィフトさんがノミネートさ