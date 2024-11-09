Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火） 23:59まで｢冬支度セール｣を開催中。 現在、不朽の名作にドット絵と3DCGが融合したSquare Enix（スクウェア・エニックス）の『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』や怪我をし、ひとりぼっちになってしまった一匹