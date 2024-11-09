8日午後、Kep1erが「SUPERPOP JAPAN 2024」のため日本へ向かった。「SUPERPOP JAPAN 2024」は9、10日の2日間、パナソニックスタジアム吹田で開催。TREASURE、FIFITY FIFTY、RIIZE、冨岡愛、加藤ミリヤ、清水翔太、こっちのけんと、Da-iCE、WayV、Novelbright、SIRUP、TOMORROW X TOGETHER、＆TEAM、ディーン・フジオカ、BLACKPINKのジェニーらが出演する。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございま