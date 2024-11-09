小泉進次郎氏にも言及世界中が注目した米大統領選の大勢が判明し、共和党のドナルド・トランプ氏（78）が第47代大統領に選出されることが決まった。来年１月にワシントンで就任式を行う。民主党のカマラ・ハリス候補（60）と接戦が予想されていたが、フタを開けてみれば、激戦州のほとんどでトランプ氏が勝利を収めるワンサイドゲームとなった。そんな米大統領選を伝えるテレビでひと際目を引いたのが、タレントの井上咲楽（25）だ