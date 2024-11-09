男性が女性とデートをしたり、場合によっては肉体関係を持ったりすることで、女性側に金銭などを支払うことを指す「パパ活」に関するトラブルは今も絶えない。「頂き女子りりちゃん」こと渡辺真衣被告は、男性たちから1億5000万円以上を騙し取ったとして、詐欺などの罪に問われているが、この渡辺被告を題材にした映画「頂き女子」が制作されたことが物議を呼んだ。【映像】20人とパパ活する、るりりさん（20代）また男女間の