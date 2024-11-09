ソニーグループの4月〜9月までの半年間の決算は、売上高が5兆9000億円あまりと過去最高となり、営業利益も前の年から4割以上増加する好調な結果となりました。【映像】決算会見の様子ソニーグループが発表した中間決算では売上高が5兆9172億円と、過去最高だった2023年の同じ時期から2.2％増加しました。ゲームや音楽、半導体事業が好調だったほか、円安が業績を押し上げました。映画事業は、アメリカのハリウッドでのストラ