北京市内の市場＝10月（共同）【北京共同】中国国家統計局が9日発表した10月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で0.3％上昇した。9カ月連続でプラスとなったが、伸び率は9月から0.1ポイント鈍化した。中国政府は景気刺激策を相次いで打ち出しているが、内需不振を受けたデフレ圧力が根強いことを示した。同時に発表した10月の工業品卸売物価指数（PPI）は2.9％下落した。下落幅は9月より0.1ポイント拡大し、25カ月連続でマイ