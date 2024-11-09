【グランドスラム オブ カーリング】カナディアン・オープン（11月9日／カナダ）【映像】大接戦！ ロコ・ソラーレ第4戦ハイライトグランドスラム オブ カーリングの第2戦「カナディアン・オープン」で、日本女子のロコ・ソラーレがカナダのチーム・ローズと対戦。接戦となった試合は5-7で惜しくもロコ・ソラーレが敗れた。ここまで大会3連勝で、既にプレーオフ進出を決めているロコ・ソラーレ。序盤は両チーム氷の状