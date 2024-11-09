中5日なら韓国戦で高橋宏斗が登板野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は9日にバンテリンドームで行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2024日本 vs チェコ」に、中日の高橋宏斗投手を先発させる。これに戦々恐々としているのが韓国代表だ。地元ネットメディアの男性記者は「高橋を当ててくるんじゃ……」と冷や汗を拭う。高橋は今季21試合に登板し、12勝4敗、防御率1.36で最優秀防御率のタイトルを獲得した。2023年3