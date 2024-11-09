平日は市役所でデスクワーク、週末はゴルフ場でキャディーやコースの管理――？歴史と伝統を誇る人気ゴルフ場が集積している茨城県つくばみらい市が、一部職員を対象に副業としてゴルフ場で働くことを認める方針を固め、本格検討に入った。地元ゴルフ場の人手不足解消を目的にした異例の副業解禁で、早ければ来年度にも実施したい考えだ。市内のゴルフ場は、茨城ゴルフ倶楽部▽常陽カントリー倶楽部▽筑波カントリークラブ▽