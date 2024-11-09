アーティストのマックス・ジーデントップ氏が「真顔のパスポート写真の外側での自己表現」をテーマにしたアートを公開しています。MAX SIEDENTOPF - Passport Photoshttps://maxsiedentopf.com/passport-photos/パスポート用写真は「写真の大きさ」「顔の位置」「背景の色」「表情」などが細かく定められており、自己表現の場としては適していません。しかし、パスポートの枠外なら、どれだけ自己表現してもOKです。そんなパスポー