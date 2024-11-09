2024年11月9日（土）より、東京・新宿にて「くまのプーさん」OH MY CAFEが期間限定オープン！11月14日（木）より名古屋で、12月5日（木）からは大阪にて、順次開催されます。プーさんと仲間たちの“ファニー”なお顔を楽しめる、かわいい内装にときめいちゃう。メディア向け内覧会に足を運んだisutaエディターが、気になるお店の様子をレポしていきます！「くまのプーさん」OH MY CAFEが新宿にオープン子どもから大人まで、幅広い