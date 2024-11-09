J2清水は9日、GK権田修一（35）が今季限りで退団すると正式発表した。10日に今季最終戦の熊本戦（IAIスタジアム日本平）のセレモニーで、権田がファン、サポーターにあいさつする。22年W杯カタール大会で日本の16強入りに貢献したベテラン守護神は前日8日に自身のインスタグラムで退団を公表。「今シーズンでエスパルスを退団する事になりました。本来はクラブのリリースが先ですが、明日の朝刊で公式より先に出てしまうよ