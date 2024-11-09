ＤｅＮＡの萩原チーム統括本部長は９日、この日発表した来季のコーチングスタッフについて説明した。野手コーチには今季ロッテで１軍打撃コーチを務めた球団ＯＢの村田修一氏が就任。村田氏は現役時代の２０１１年オフにＦＡ宣言し横浜（現ＤｅＮＡ）から巨人へ移籍した経緯がある。萩原本部長は村田コーチについて「強いチームで選手として体験することを経て、コーチングスタッフとして（巨人とロッテで）２球団を体験した。