Ｊ２清水は９日、元日本代表ＧＫ権田修一（３５）が今季限りで退団すると発表した。Ｊ１のＦ東京やポルトガルのポルティモネンセでプレーした後、２０２１年に清水に加入。今季は３５試合に出場し、清水はＪ２優勝とＪ１昇格を決めた。日本代表では１４年ワールドカップ（Ｗ杯）ブラジル大会でメンバー入り。２２年カタール大会では全４試合にフル出場し、１６強入りに貢献した。