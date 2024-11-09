マスターズ甲子園が９日、西宮市の甲子園球場で開幕し、ＰＬ学園ＯＢが開会式に参加した。元ロッテの小林亮寛さん（４５）は初参加。トライアウトで一度甲子園でプレーしたが、高校時代は甲子園出場経験がなく、ＰＬ学園のユニホームを着用しての聖地は初となった。「ＰＬの歴史をつくってくださった先輩や後輩とプレーできるのは人生の中でこれ以上ない喜び」と話した。同校野球部は休部中。今年から毎年恒例のＯＢ総会を懇