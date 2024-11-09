気象台は、午前10時54分に、洪水警報を浦添市、南城市、南風原町、八重瀬町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・浦添市、南城市、南風原町、八重瀬町に発表本島北部では、土砂災害に警戒してください。本島中南部では、低い土地の浸水に警戒してください。本島中南部、本島北部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那覇市□洪水警報9日夕方にかけて警戒■浦添市□洪水警報【