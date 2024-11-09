食楽web ●大阪にある蕎麦屋『和食 縁 蕎麦切り』は蕎麦ではない、和菓子の名物があります。実際に味わったそのおいしさとは？ 大阪の天満橋にはランチで人気のお蕎麦屋があって、そのお店には少し意外にもおいしい和菓子もあるという情報をゲット。 ビジネス街である天満橋のお蕎麦屋の和菓子という時点でハズレなしという予感。実際に食べに行ってきました。 大阪城からも近いビジネス街のお蕎麦屋『和食 縁 蕎麦切り』