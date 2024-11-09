雅楽師・東儀秀樹（65）が9日までにX（旧ツイッター）を更新、英国の伝説的ロックバンドLed Zeppelinの名曲「Stairway To Heaven」（天国への階段）をカバーする動画を公開した。「Led ZeppelinのStairway To Heaven『天国への階段』（レッド・ツェッペリン）を篳篥（ひちりき）などで吹いてみた！」と記し、2分ほどのダイジェスト版の動画を公開。動画ではギターも演奏している。背景の編集も秀逸で、神々しい出雲大社を背景にギ