5人組アイドルグループ「2o Love to Sweet Bullet」（通称トゥラブ）が、美脚MV「前髪チョッキン」を公開した。同曲は昨年7月に初披露。＜歌詞＞前髪切りたいもうちょっと短くあと2ミリ、あと1ミリ‥このくらいがいいなと、女の子の気持ちを軽快なリズムに乗せて、踊りながら歌い上げている。メンバーの美脚にスポットライトで歌詞を浮かび上がらせるなど大胆な構成になっている。生まれつき特定の能力が突出している「ギフテッ