◆マスターズ甲子園▽開会式（９日、甲子園）元高校球児による「マスターズ甲子園２０２４」が９日、甲子園で開幕した。ＰＬ学園ＯＢも開会式に参加し、初出場となる元ロッテの小林亮寛氏は、「僕は（甲子園に）出られなかった年代なので、甲子園の土を踏めるのは感慨深いです」と笑顔。チームは１０日に鳴門渦潮ＯＢと対戦する。春夏７度甲子園で優勝し、１６年夏限りで休部となっているＰＬ学園硬式野球部。昨年、１年生１