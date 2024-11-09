トランプ氏は前回の任期で軍高官の多くと緊張関係にあった/Al Drago/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領が現役兵士の国内任務への動員や、非政治任用職員の大量解任を命じた場合にどう対応するか、国防総省の当局者が非公式に協議していることが分かった。国防当局者がＣＮＮに明らかにした。トランプ氏はかねて、現役兵を国内の法執行任務や大量送還任務に投入することに前向きな姿勢を示唆。連邦政府を自身に