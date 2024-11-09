慢性的な経済難の中、ロシアからの支援を対価に兵士の「輸出」すら始めた北朝鮮。しかし国内では、一部の特権層のやりたい放題が続いている。北朝鮮には様々な温泉があり、静養所、休養所、療養所と呼ばれる旧ソ連型リゾートやサナトリウムが設置されている。これらに対して10月中旬から大々的な検閲（監査）が行われている。咸鏡北道（ハムギョンブクト）のデイリーNK内部情報筋が伝えた。検閲は、「静養所、休養所、療養所での性