山形県高校野球連盟は8日、来春の第97回選抜高校野球大会の21世紀枠候補校に、山形商を推薦することを決めた。山形商は今夏の選手権山形大会で公立高で唯一4強入り。秋季県大会では3回戦で強豪校に惜敗したものの16強に進出した。資格取得など学業との文武両道を実践している点も評価された。21世紀枠は東北地区でまず1校に絞られ、来年1月に出場校が決まる。