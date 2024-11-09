お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実（49）が9日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。ダウンタウン松本人志（61）の訴訟終結について言及した。番組では、松本が「週刊文春」に性的行為強要疑惑を報じられ、名誉毀損（きそん）されたとして発行元の文藝春秋らに5億5000万円の損害賠償などを求めていた訴訟が終結した事を取り上げた。この日はトミーズ雅が休演。徳井は「まぁ、これ雅さんのおらん時に。コメ