Andrew Goudsward[ワシントン ８日 ロイター] - 米ワシントンの連邦地裁は８日、トランプ次期米大統領が起訴された議会襲撃事件を担当するスミス特別検察官が要請した刑事手続きの延期を認めた。検察当局はトランプ氏が大統領選で勝利したとし「前例のない状況」について検討を進める時間が必要だと説明。今後の手続きをどうすべきか検討し１２月２日までに報告するという。司法省の指針によれば、現職大統領は起訴できないこ