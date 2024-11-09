8日午後、TWICEのチェヨン、ジョンヨン、ナヨン、ジヒョ、ダヒョン、ツウィがスケジュールのため、金浦（キンポ）国際空港を通じて、日本へ出国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・TWICE、コールドプレイの韓国公演にスペシャルゲストとして出演決定！高まる期待・TWICE、K-POPアーティストとして初！「Amazon Music Live」に出演決定